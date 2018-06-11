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ريال مدريد يعثر على بديل مودريتش في توتنهام

الإثنين 11/يونيو/2018 - 01:53 م
ريال مدريد يعثر على بديل مودريتش في توتنهام
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الفجر الرياضي
 

تفكر إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع لاعب وسط مميز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، كبديل مستقبلي للكرواتي لوكا مودريتش.


ذكر موقع البرنابيو، أن ريال مدريد رصد العديد من الأسماء للتعاقد مع واحد منهم في مركز خط الوسط، لخلافة مودريتش صاحب الـ32 عاماً.


واشار الموقع إلي أن ريال مدريد وضع ديلي آلي لاعب وسط فريق توتنهام على قائمة تعاقدات الفريق الصيفية، بالرغم من صعوبة تفريط توتنهام في اللاعب.


وأكد الموقع، على إنه في حال فشل إدارة الريال في التعاقد مع ديلي آلي بالصيف الجاري، سوف يعود لطلب اللاعب في الصيف المقبل.


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