موانئ دبي العالمية السخنة تستقبل السفينة M/V AS California

استقبلت موانئ دبي العالمية-السخنة مؤخراً السفينة M/V AS California، أولى سفن ميرسك ME 6 الملاحية المُطوّرة، والتي تربط دول البحر المتوسط وأوروبا مع ميناء السخنة. وتتميز الخدمة الجديدة والمُطوّرة بالدمج بين مزايا خفض التكاليف وكفاءة لتشغيل التي تقدمها موانئ دبي العالمية السخنة، فضلاً عن زيادة القدرة على الوصول لموانئ البحر المتوسط وأوروبا وما ورائهما. انطلقت السفينة من البحر المتوسط مروراً بقناة السويس، قبل أن ترسو في ميناء السخنة لتفريغ شحنتها القادمة من دول أوروبا والبحر المتوسط في مصر، التي تُعد الوجهة النهائية لتلك الرحلة.





وتعليقاً على ذلك، يقول أجاي سينج-المدير التنفيذي لموانئ دبي العالمية-السخنة: "يشهد قطاع الشحن العالمي تطوراً سريعاً لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق العالمية. وبهذه المناسبة، نحن سعداء باستقبال أولى سفن ميرسك لخدمات ME 6 المطورة. إنّ التواجد القوي والخبرات العالمية الواسعة التي تتمتع بها ميرسك في قطاع التجارة العالمي يتوافق بشكل كبير مع خبرات موانئ دبي العالمية وتواجدها في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى حضورها القوي في السخنة".





وللاحتفال بهذه الخدمات الملاحية المطورة، قدم كل من أسامة أمين، مساعد المدير التجاري ومصطفى يوسف، مدير إدارة خدمة العملاء في موانئ دبي العالمية-السخنة، الدرع التذكاري للشركة وباقة من الزهور للسيد/ ناوروت أيرينيوز، قبطان السفينة M/V AS California. تتمتع موانئ دبي العالمية-السخنة بتواجد عالمي قوي في الأسواق المتقدمة والناشئة، حيث تدير الشركة 78 محطة برية وبحرية عاملة في أكثر من 40 بلداً عبر قارات العالم الست، كما يعمل بها أكثر من 36000 موظف. تقع موانئ دبي العالمية-السخنة في قلب الطريق التجاري الحيوي بين الشرق والغرب أسفل المدخل الجنوبي لقناة السويس، كما تتميز بموقعها الاستراتيجي لمناولة البضائع التي تمر عبر واحدة من أكثر الممرات المائية التجارية ازدحاما في العالم.



