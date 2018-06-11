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"صحة" الإسكندرية: علاج 13 ألفا و132 مريضا خلال الشهر الماضي

الإثنين 11/يونيو/2018 - 01:51 م
صحة الإسكندرية: علاج 13 ألفا و132 مريضا خلال الشهر الماضي
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محمد رجب - دينا حسن
 
أعلنت الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اليوم الإثنين، تقديم إدارة العلاج الطبيعي بالمديرية، العلاج لعدد 13132 مريضًا بجلسات العلاج الطبيعي على مستوى 36 مستشفى ووحدة صحية خلال الشهر الماضي.

وقالت في تصريحات اليوم، إن إدراة العلاج الطبيعي قدمت الخدمة لعدد 13132 مريضًا خلال شهر مايو، بعدد 36 مستشفى ووحدة صحية على مستوى المحافظة، وبإشراف إدارة العلاج الطبيعي، ومديري المناطق الطبية.

وأوضحت أن الجلسات تمت لعلاج عدد 1847 للمرضى مجانًا، وعدد 8469 للمرضى بالأجر، وعدد 1329 للمرضى الجدد، و1176 للمرضى الداخلي.
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