محافظ الشرقية: 33 مليون جنيه لرصف طريق "بلبيس – إنشاص" بطول 20 كم

قال اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، إنه تم تخصيص 33 مليون جنيهًا؛ لتنفيذ أعمال الرصف بطريق "بلبيس – إنشاص – مشتول السوق" بمدينة بلبيس، بطول 20كم.



وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم الإثنين، أن الطريق الجديد يساعد على توفير طريق ممهد ومجهز لتيسير الحركة المرورية، وتحقيق الراحة والطمأنينة للمواطنين وأصحاب السيارات.



ومن جانبه قال المهندس لطفي فرحات، وكيل وزارة الطرق والنقل، أن الطريق يربط بين مركزي "بلبيس – ومشتول السوق" وجاري الانتهاء من تنفيذه.