إزالة تعديات على أراضٍ زراعية بجوار مدرسة ببني مزار في المنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية، على مساحة 2 قيراط بجوار مدرسة الكوثر بمدينة بني مزار.



وأشار إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إلى استمرار شن حملات لإزالة كل التعديات حفاظًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.