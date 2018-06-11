إزالة تعديات على أراضٍ زراعية بجوار مدرسة ببني مزار في المنيا
الإثنين 11/يونيو/2018 - 01:49 م
احمد الخميسى
أعلنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية، على مساحة 2 قيراط بجوار مدرسة الكوثر بمدينة بني مزار.
وأشار إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إلى استمرار شن حملات لإزالة كل التعديات حفاظًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
وأشار إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إلى استمرار شن حملات لإزالة كل التعديات حفاظًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
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