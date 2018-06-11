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إزالة تعديات على أراضٍ زراعية بجوار مدرسة ببني مزار في المنيا

الإثنين 11/يونيو/2018 - 01:49 م
إزالة تعديات على أراضٍ زراعية بجوار مدرسة ببني مزار في المنيا
إزالة تعديات - أرشيفية
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احمد الخميسى
 
أعلنت الوحدة المحلية لمركز بني مزار، إزالة 3 حالات تعدٍ بالبناء على الأرض الزراعية، على مساحة 2 قيراط بجوار مدرسة الكوثر بمدينة بني مزار.

وأشار إسماعيل الفحام، رئيس المركز، إلى استمرار شن حملات لإزالة كل التعديات حفاظًا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
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