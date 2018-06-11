وكيل "إسكان النواب": تولي "مدبولي" رئاسة الحكومة الجديدة يعطي الأمل

قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، إن وجود الدكتور مصطفى مدبولى على رأس الحكومة الجديدة، يعطى الأمل فى المرحلة المقبلة لاستكمال البناء والتطوير.



وأضاف في تصريحات اليوم، أن الدكتور مصطفى مدبولي، شخص مشهود له بالكفاءة الفريدة والتنظيم الدقيق، في كل ما قام به أثناء توليه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لافتا إلى أنه كان سباقا في جميع أفكارة ومخططاته لبناء أكبر بنية تحتية قوية لمشروعات الإسكان الاجتماعى التى تم تنفيذها في كل محافظات الجمهورية بالتوازى.



وتابع أن "مدبولي" نجح في تنفيذ استراتيجية خلخلة المدن القديمة بإنشاء مدن موازية جديدة للقاهرة والمنصورة والإسكندرية، وأسوان وامتداد دمياط الجديدة، وبني سويف والمنيا، وأسيوط وسوهاج والفيوم، كما قام بتغيير استراتيجية صندوق تطوير العشوائيات، لمواجهة عشوائيات 226 مدينة بها عشوئيات من 234 تشكل مدن الجمهورية عن طريق إنشاء مساكن آدمية راقية تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي لسكان تلك المناطق.



كما نجح في ملف الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل الذي وصل إلى 540 ألف وحدة سكنية في جميع المحافظات من أسوان جنوبا إلى الإسكندرية شمالا ومن الرويسات في سيناء شرقا إلي العالمين غربا.



وتابع أنه اهتم أيضًا بمشروعات الصرف الصحي وأعطى أولوية كبيرة للانتهاء من مشاريع صرف صحي لم تستكمل من عشرين عاما في جميع المحافظات، وعلى مستوى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فقد نجح فى تحويل هيئة في مصر لمؤسسة تعتمد على نفسها، وتكتفي ذاتيا دون أن تحمل الدولة أعباء إنشاء المدن الجديدة بل تصل إلى فائض بالمليارات يدعم خزينة الدولة.



ولفت إلى أن كل هذه النجاحات التى حققها مدبولى تؤهله وبقوة ليقود السفينة خلال المرحلة المقبلة، ويستكمل ما حققته حكومة المهندس شريف إسماعيل.