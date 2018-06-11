"صحة البرلمان" تقر 6 ملايين دولار منحة أمريكية لدعم القطاع

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد العماري خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2018، بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية بالمجموعات المستهدفة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26 9 2017.



وتهدف الاتفاقية إلى دعم برنامج مصر الحالي لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، لجعله أكثر كفاءة واستدامة، ويتكون مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة من نشاطين وهما، نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة في مصر، والذي يضم ثلاثة مكونات تتمثل فى وسائل تغيير سلوكيات التواصل بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، والتدريب لتحسين مستوى تقديم الخدمات، والتخطيط القائم علي الأدلة واتخاذ القرار، ووضع السياسات، والنشاط الثاني هو نشاط المسح الديموغرافي والصحي في مصر 2018، من خلال جمع وتحليل ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان.



وطبقا للاتفاقية، يبلغ التقدير الإجمالي لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الولية مبلغ 29 مليون دولار أمريكي، تقدم على دفعات، ووفقا للاتفاقية تمنح الوكالة مصر مبلغ مالي لا يتجاوز 6 ملايين دولار أمريكي، بموجب قانون المساعدة الخارجية لعام 1961 المعدل.



