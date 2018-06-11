الأنبا مرقس يتفقد كنيسة الأنبا مقار بعد اندلاع النيران بها (صور)

يتفقد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، آثار الحريق والخسائر التى لحقت بكنيسة الأنبا مقار، اثر اندلاع النيران من محول كهرباء بجانب الكنيسة مما أدى إلى نشوب حريق هائل في الدور الثالث والخامس .





وكانت الحماية المدنية بالقليوبية قد سيطرت على حريق نشب بالكنيسة ليلة أمس وإخماده قبل امتداده لباقي الأدوار دون خسائر بشرية، وجارٍ عمل التحريات للوقوف على ملابسات الحادث وتولت النيابة العامة التحقيق .





يذكر أن حريق شب في ساعات متأخرة من ليلة أمس، بكنيسة الأنبا مقار بمنطقة شبرا الخيمة، فيما شكل حى غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية لجنة من الإدارة الهندسية والتنظيم لوضع تقرير كامل حول أسباب وملابسات نشوب حريق هائل وتقدير الخسائر المبدئية وذلك بعد أن أجرت النيابة العامة معاينة لموقع الحادث .



