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زعيم كوريا الشمالية يصطحب معه "مرحاض متنقل" لقمة ترامب فى سنغافورة

الإثنين 11/يونيو/2018 - 01:44 م
زعيم كوريا الشمالية يصطحب معه مرحاض متنقل لقمة ترامب فى سنغافورة
زعيم كوريا الشمالية "كيم جونج أون"
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خاطر عبادة
 

ذكرت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، اليوم أنّ رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، اصطحب معه حماماً متنقلاً لدى زيارته إلى سنغافورة للقاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.


وأشارت الصحيفة إلى أنّ اصطحاب المرحاض الشخصى ينبع من مخاوف الزعيم الكورى من التجسس عليه أو الإطلاع على حياته الخاصة.


كما ذكرت تقارير لوسائل الإعلام المحلية أنّ كيم جونج أون، الذى وصل سنغافورة أمس، كان برفقته طائرتين تحملان كل ما لذّ وطاب من الطعام، كما اصطحب معه سيارة واقية من الرصاص.


كما ذكرت الصحيفة أنّ إجراءات الحماية من قبل زعيم كوريا الشمالية اقتضت سفره لمسافة أطول، فبدلاً من الطيران من بيونجيانج عبر شنغهاى فى رحلة تستغرق 6 ساعات، اضطر للتحليق عبر بكين لمسافة أطول، لتفادى التحليق فوق البحر، الذى يصعب تأمينه.

المزيد عن: قمة ترامب عالم سنغافورة زعيم كوريا الشمالية اخبار
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