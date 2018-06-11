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تحذيرات لـ"زيزو" من الهجوم على جهاز الفراعنة

الإثنين 11/يونيو/2018 - 01:44 م
تحذيرات لـزيزو من الهجوم على جهاز الفراعنة
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هاني عصام
 


أبدى محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك رضاه بقضاء الله بعد استبعاده من قائمة المنتخب الوطني لمونديال روسيا وعلق "قدرالله وماشاء فعل" .


ونصح بعض المقربين اللاعب بعدم الخروج بأية تصريحات يهاجم فيها جهاز المنتخب وعدم الوقوع في أخطاء باسم مرسي من قبل حتى لا يفقد حظوظه في الإنضمام إلى الفراعنة من جديد خلال الفترات القادمة.

 

وتحدث مع اللاعب خالد جلال المدير الفني للفريق بأنه إضافة قوية للفريق ووجوده مع الزمالك سيمنح قوية كبيرة وفرصته قادمة مع المنتخب.

 

المزيد عن: محمود عب العزيز كورة كرة رياضة الزمالك
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