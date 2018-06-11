نفوق 4 حيوانات في حريق مزرعة بالدقهلية



تلقى اللواء محمد حجى مدير امن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز شرطة نبروة يفيد باندلاع حريق فى مزرعة خارج الكتله السكنية.



وانتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة ( خارج الكتلة السكنية " غير مرخصة " ) مشيدة بالطوب الأبيض ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية على مساحة " 500 متر تقريبًا " ملك المدعو عبدالله ص- ح-س58 عامل، ومقيم بذات العنوان.



نجم عن ذلك نفوق دابة " حصان " وإصابة " 3 رأس ماشية جاموس " بحروق متفرقة بالجسم وكذا إحتراق جزء من سقف المزرعة ولم ينجم عنه ثمة إصابات بشرية.



بسؤال مالك المزرعة علل سبب الحريق لحدوث ماس كهربائى من التوصيلات الداخلية للمزرعة، ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتم إخطار رئاسة مركز ومدينة نبروه، تم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعانية اللازمة، تم إخطار إدارة الطب البيطرى لاتخاذ اللازم نحو دفن الدابة النافقة بالطريقة الآمنة.









اشتعلت النيران داخل مزرعة (خارج الكتلة السكنية "غير مرخصة")، مشيدة بالطوب الأبيض ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية نتج عنها نفوق حصان و3 روؤس ماشية.