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عبور 44 سفينة بقناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن

الإثنين 11/يونيو/2018 - 01:43 م
عبور 44 سفينة بقناة السويس بحمولة 2.3 مليون طن
أرشيفية
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هشام إسماعيل
 
أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، عن عبور 44 سفينة المجرى الملاحي للقناة من الاتجاهين بحمولة قدرها 2.3 مليون طن.

وشهدت قافلة الشمال عبور 13 سفينة، بإجمالي حمولات 700 ألف طن، استغرق عبورها 11 ساعة دون حدوث أي تأخير، بينما قافلة الجنوب التي استخدمت القناة الجديدة شهدت عبور 31 سفينة بحمولة مليون و600 ألف طن.

وكانت أكبر السفن القادمة من الشمال، هي الحاويات البريطانية ERVING وحمولتها 146 ألف طن، وكانت قادمة من أمريكا في طريقها إلى هونج كونج، بينما كانت أكبر السفن القادمة من الجنوب هي الحاويات الليبيرية MSC VIVIANA بحمولة قدرها 200 ألف طن، وكانت قادمة من ماليزيا متجهة إلى المغرب.
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