هواوي P20 Lite يتصدر فئة الهواتف المتوسطة المتاحة بالسوق المصري

تمثل فئة الهواتف الاقتصادية شريحة كبيرة من المستخدمين، حيث يتوجه معظم مستخدمي الهواتف الذكية الي فئة الهواتف الاقتصادية التي يتم طرحها في الأسواق العالمية والمحلية بأسعار مناسبة تتماشي مع إمكانيات المستخدم. لذا حرصت هواوي علي طرح العديد من الهواتف الاقتصادية التي لاقت نجاحاً باهراً من قبل المستخدمين ومراجعي التقنية معاً، وكان هاتف هواوي P20 Lite أحدث هواتف الفئة الاقتصادية التي أطلقتها الشركة في السوق المصري.





وقد نال هاتف هواوي P20 Lite إعجاب واستحسان العديد من المستخدمين بكل فئاتهم، نظراً للإمكانيات القوية والمتطورة التي تتوافر في الهاتف والتصميم العصري الذي يمتاز به، حيث انه يعد أول هاتف اقتصادي يأتي مزود بميزة ال Notch، التي تعد تقنية العصر المزودة في شاشة الهواتف الذكية، والتي تتمثل في نسبة العرض 19:9، من أجل عرض محتوي أكثر على الشاشة مع توفير تجربة مشاهدة أفضل وأكثر راحة، ويتمتع ايضاً الهاتف بالإصدار الثاني من شاشة العرض الكاملة FullView 2.0 التي تتميز بها هواوي.





يتميز هاتف هواوي P20 Lite بتوفير تجربة استخدام مرموقة من خلال معالج كيرين 659 ثماني النوى بسرعة قصوى 2.4 جيجاهرتز مع 4 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وذاكرة تخزين 64 جيجابايت، بالإضافة الي بطارية ذكية بحجم 3000 ميلي أمبير مزودة بالإصدار السادس من خاصية توفير الطاقة التي تعمل علي تحسين وإطالة عمر البطارية. بينما تعمل الإعدادات الداخلية للهاتف بتوافق تام مع نظام أندرويد أوريو 8.0 الذي يتماشي مع واجهة المستخدم EMUI 8.0 من هواوي.





كما يوفر هاتف هواوي P20 Lite تجربة تصوير ومشاهدة غير مسبوقة للمستخدمين من خلال كاميرا خلفية مزدوجة العدسات، بدقة 16 ميجابيكسل و2 ميجا بيكسل، وكاميرا أمامية تتمتع بمزايا التصوير الاحترافي بدقة 16 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.0، ومزودة بمؤثرات تصويرية متطورة مثل خاصيةLight Fusion ، التي تعمل على التكيف المثالي مع الإضاءة الضعيفة لتحسين جودة وسطوع صور السيلفي، وايضاً لإضافة طابع الجمال لصور البورتريه. كما تشمل المزايا المتطورة الأخرى خاصية تقنية التعرف ثلاثي الأبعاد على الوجوه، ووضع التجميل ووضع الصورة الشخصية، إلى جانب التقاط الصورة تلقائياً بإشارة من اليد. وإضافة إلى ذلك، فإن الكاميرا الأمامية لهاتف هواوي P20 Lite تنتقل بصور السيلفي إلى مستوى آخر من الروعة بفضل مجموعة متنوعة من الخوارزميات الذكية.





ويأتي الهاتف مزود بميزة فتح القفل بالوجه Face Unlock الخاصة بهواوي، التي تتعرف على 96 نقطة على الوجه، حيث أن نظام التعرف على الوجه تدعمه خوارزمية ضد الغش تعتمد على أحد أنواع الذكاء الاصطناعي وهذا بالإضافة الي الإصدار الثاني من تقنية الشحن السريع لهواوي Quick Charge 2.0.





والجدير بالذكر، أن هاتف هواوي P20 Lite يعد الخيار الأمثل والأفضل في فئة الهواتف الاقتصادية، حيث انه يعد إحدى الحلول الذكية التي دائماً توفرها هواوي للمستخدمين الذين يبحثون عن هواتف تتمتع بقدر عالي من التطور المتمثل في إمكانيات استثنائية وبسعر اقتصادي يتماشى مع إمكانياته وقوته الشرائية، وايضاً هذا لضمان أفضل قيمة شرائية لمستخدميها من خلال طرح هواتف تفوق تطلعاتهم.



