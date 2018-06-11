أثار الإسكندرية: مد ساعات العمل بقلعة قايتباي خلال أيام عيد الفطر المبارك

قال محمد متولي، مدير عام منطقة آثار الإسكندرية، إنه تقرر مد ساعات العمل بقلعة قايتباي لساعة إضافية للعام الثاني على التوالي، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الفطر المبارك، وبناء على موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.



وأضاف "متولي"، اليوم الإثنين، أنه بناء على ذلك، فإن قلعة قايتباي تغلق أبوابها في تمام الساعة السادسة مساءً، بدلًا من الساعة الخامسة، وذلك اعتبارا من أول أيام عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن تستمر العمل بهذه المواعيد حتى 309.

