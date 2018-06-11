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سمير ماجول رفقة وفد مغاربي يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج

الإثنين 11/يونيو/2018 - 12:15 م
سمير ماجول رفقة وفد مغاربي يلتقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج
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محمد وليد الجموسي
 
استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج امس الأحد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، وفدا من الغرف الاقتصادية للمغرب العربي، يضم كل من سمير ماجول رئيس اتحاد الصناعة والتجارة تونس، عبد اللطيف الاسطنبولي رئيس اتحاد غرف المغرب، وحسن الاسطنبولي نائب رئيس غرف المغرب العربي، وشفيق باردة رئيس الغرفة الليبية المغربية، واللافي خليفة رئيس الجانب الليبي في الغرفة المشتركة، والمنتصر خلف الله عضو الغرفة الليبية التونسية، وعلي الدوادي مدير الغرفة الليبية التونسية،. ورحب الرئيس بأعضاء الوفد، مؤكداً على اهمية تفعيل مؤسسات الاتحاد المغاربي مشيرا إلى أن دول الاتحاد المغاربي تمتلك مقومات التكامل بين اقتصادياتها وان المنطقة المغاربية تتيح فرص استثمارية واعدة كما ان دولها جاذبة للاستثمار .

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