ريال مدريد يقدم عرضا جديدا لـ"رونالدو"

يستعد ريال مديد الإسباني لتقديم راتب سنوي ضخم للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل إقناعه بالبقاء.

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن ريال مدريد سيقدم لرونالدو عرضا جديدا براتب سنوي قيمته 28.5 مليون جنيه إسترليني (32.5 مليون يورو) سنويا إضافة إلى المكافآت المتعلقة بالأداء.

أضافت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا سيتقاضى راتبًا سنويًا أساسيًا قدره 22 مليون جنيه إسترليني (25 مليون يورو) بالإضافة إلى 6.5 مليون جنيه إسترليني إضافية كحوافز.