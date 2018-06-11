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نقيب المحامين يوجه بعلاج "غنيم"

الإثنين 11/يونيو/2018 - 12:10 م
نقيب المحامين يوجه بعلاج غنيم
خالد غنيم
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منى صموئيل
 
قال وحيد الكيلاني، أمين عام لجنة الحوار النقابي بنقابة المحامين، إن سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، أصدر تعليماته لمدير إدارة العلاج بنقابة المحامين بإصدار الخطابات اللازمة والخاصة بعلاج المحامي خالد عبده غنيم، الذي تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها إلى مستشفى معهد ناصر.

وتوجهت أسرة المحامي بالشكر للنقيب العام لما أولاه من اهتمام وسرعة استجابة لرعاية للمحامي.


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