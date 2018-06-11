بث مبارايات المنتخب المصري على شاشات ماسبيرو

خاطب حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يوم ٦ يونيو الجاري للحصول على ٢٨ مباراة من بطولة كأس العالم ضمنها مباريات المنتخب المصري مقابل مبلغ محدد، على أن تفيد الفيفا بالرد خلال يومين.

ولم يرد أي رد من الفيفا على طلب الوطنية للاعلام فقد سعت الوطنية للإعلام للحصول على حق المواطن المصري وفقا للقوانين والأعراف الدولية فقد تم مخاطبه جهاز حماية المنافسة وشرح الأمر له حيث قرر الجهاز في جلسته المنعقده أمس العاشر من يونيو الجاري، وطبقا للقوانين والأعراف الدولية أن التليفزيون المصري لديه القاعدة القانونية التي تمنحه حقوق بث مباريات المنتخب بكأس العالم وبذلك يحق للوطنية للاعلام بث عدد ٢٢ مباراة من ضمنها مباريات المنتخب المصري على البث الأرضي.



