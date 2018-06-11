ملكات جمال فرنسا في جربة وجرجيس





استقبلت المنطقة السياحية جربة جرجيس مساء أمس الاحد 6 من ملكات جمال فرنسا 2017 - 2018 مع وفد إعلامي فرنسي لقضاء أسبوع بالجهة، من اجل الترويج لهذه الوجهة السياحية ومزيد دعم السوق الفرنسية التي تضاعفت وعادت بقوة.

وتاتي هذه العملية الترويجية للمرة ال14 وستقوم ملكات الجمال خلال إقامتهن بجولة بالمنطقة السياحية لاكتشاف منتوجها السياحي وأخذ صور لمشاهد بها من شانها ان تروج لهذه الوجهة في فرنسا خاصة، ويرافق ملكات الجمال في الزيارة وفد اعلامي.

وتسعى الجهات المنظمة الى توفير الظروف الملائمة لإنجاح الزيارة بالنظر الى أهميتها في الدعاية لهذه الوجهة ودعم توافد السواح الفرنسيين بها وخاصة في مفتتح الموسم السياحي بما يوجه رسالة قوية في حسن الإعداد له وجاهزية الجهة لاستقبال زوارها في أفضل الظروف وفق رئيس جمعية هيبيسكوس شاطبي بن مسعود احد المتدخلين في العملية الترويجية بالتعاون مع احدى الوحدات السياحية بجرجيس.



