في "قصر الحكم" وتزامناً مع العيد.. شاشات عرض عملاقة لمتابعة المونديال

تُسجل مباريات كأس العالم لكرة القدم حضورها ضمن فعاليات عيد الفطر المبارك بساحات منطقة قصر الحكم لهذا العام 1439هـ؛ حيث خصّصت هيئة تطوير مدينة الرياض شاشات عرض عملاقة بالساحة الشرقية لقصر المصمك لمتابعة مجريات بطولة كأس العالم 2018؛ الحدث الرياضي الأكبر والأبرز، والتي تتزامن هذا العام مع احتفالات عيد الفطر المبارك؛ ما يضفي مزيداً من التشويق ومتعة المشاهدة وسط أجواء حماسية وتشجيعية من الحضور.





يُذكر أن ساحات منطقة قصر الحكم وسط الرياض ستشهد فعاليات الاحتفال الرسمي بعيد الفطر المبارك لهذا العام 1439هـ، الذي تنظمه هيئة تطوير مدينة الرياض تحت شعار "رياضنا عيد"، وتتسم فعاليات هذا العام بالتنوع ما بين فعاليات ترفيهية وتثقيفية موجهة لكل شرائح المجتمع بهدف توفير أجواء احتفاليّة مميزة تجذب سكان مدينة الرياض وزوّارها. وفق صحيفة "سبق"







