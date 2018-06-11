الفنانان نور شيبة وفتحي بن علي يمتعان في اختتام الدورة 22 لمهرجان المدينة بصفاقس

اختتمت مساء الأحد بفضاء المركب الثقافي محمد الجموسي بصفاقس فعاليات الدورة الثانية والعشرين لمهرجان المدينة بصفاقس وذلك بعرض فني أحياه الفنان نور شيبة.

بإطلالته الأنيقة والمتميزة كالمعتاد، أمتع واقنع الفنان نور شيبة رفقة فرقة المايسترو سفيان السيالة المتألفة من 14 عنصرا، جمهور مهرجان المدينة بصفاقس بأجمل الأغاني من رصيده الخاص على غرار "زارتنا البركة" و"عندي سبعة سنين تعدو" و "يا حب شبيك وصيتك ما سمعت كلامي" و"أنا السلطان" و"مرض الهوى قاتلني اش يداويني".

الفنان نور شيبة لم ينهل مما تزخر به مدونته الخاصة فحسب بل تغنى أيضا بأجمل طربيات التراث التونسي مثل "ياما يا غالية" و"هز عيونك راهم شبوا فيا" و"ياشبابة يا بنت الغابة" و"عايروني بيك ياحمة" و"شيعت عيني الفوق ريت النجمة" من تراث الجنوب التونسي و"يا عم علي" و"برة روح" كما تغنى بالنساء والوطن وبأعذب الأغاني الروحانية احتفالا بليلة القدر الموافقة ليوم 27 من شهر رمضان المعظم.

وقبل اعتلاء نور شيبة الركح، استهل حفل اختتام مهرجان المدينة بصفاقس الفنان فتحي بن علي، ابن الجهة، الذي أطل على الجمهور مرتديا الجبة والشاشية التقليدية التونسية، واطرب الحاضرين بأعذب الوصلات الموسيقية التونسية الأصيلة من قبيل " يالي راجلها مغيار" و "يا ناس درت وسافرت البلدان" و"يا مرجانة " و"يالي ماشي للجزيرة" و"ما صار مقياس يعجب" فتفاعل معها الجمهور بالرقص والهتاف



