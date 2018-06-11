غلق وحدة صحية في أوقات العمل الرسمية بالدقهلية

أجرى ابراهيم السعيد مساعد رئيس مركز ومدينة السنبلاوين حملة مفاجأة استهدفت متابعة سير الاعمال الحكومية بنطاق قرى ومدينة السنبلاوين، تحت إشراف ومتابعه ميدانية من وكيل الوزارة منال عطية الغندور رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.





قامت الحملة بالمرور على الوحدة الصحية بالحجايزة والوحدة الصحية بكفر سعد ووجدت مغلقة في أوقات النوبتجية وتم عمل مذكرة لاتخاذ الإجراءات القانونية.



وشددت رئيس مجلس مركز ومدينة السنبلاوين على استمرار الحملات للوقوف على مدى تقديم الخدمة للمواطنين والمتابعة لانضباط العمل.