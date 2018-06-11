بث مباشر.. اونلاين مباراة بلجيكا Vs كوستاريكا كورة لايف HD يلا شوت

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معلومات عن مباراة بلجيكا وكوستاريكا بدون تقطيع اليوم بلجيكا Vs كوستاريكا، كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت

موعد مشاهدة مباراة بلجيكا وكوستاريكا اليوم في تمام الـ 19:45 مساء بتوقيت السعودية، والـ 20:45 مساء بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة بلجيكا وكوستاريكا بث مباشر اليوم 11-6-2018 في مباراة ودية استعداداً لبطولة كأس العالم روسيا 2018.

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