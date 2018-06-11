البورصة تخسر 4.7 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

تراجعت مؤشرات البورصة خلال منتصف تداولات اليوم الإثنين، بينما انخفض مؤشرها الرئيسى بنسبة بلغت نحو 0.64%، متأثراً بعمليات البيع القوية من قبل المستثمرين العرب على الأسهم الانتقائية والقيادية، فى حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين والأجانب إلى الشراء.





وخسر رأس المال السوقى 4.7 مليار جنيه ليصل عند مستوى 906.1 مليار جنيه مقابل نحو 910.8 مليار جنيه فى ختام تعاملات الجلسة الماضى.





وعلى صعيد مؤشرات البورصة هبط مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.64% ليصل عند مستوى 16039.61 نقطة,حيث تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.07% محققا مستوى 800.20 نقطة, تلاه متراجعاً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.36% محققا مستوى 2049.89 نقطة.





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 156 مليون جنيه، من خلال تداول 29.3 مليون سهم، بتنفيذ 4.4 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 131 شركة مقيدة، ارتفع منها 44 سهمًا، وتراجعت أسعار 34 سهمًا، في حين لم تتغير أسعار 53 سهمًا أخرين.





واتجه صافي تعاملات العرب نحو البيع مسجلاً 3.6 مليون جنيه، بنسبة استحواذ 10.1% من عمليات البيع والشراء على الأسهم، بينما اتجه صافي تعاملات الأجانب والمصريين نحو عمليات الشراء، مسجلًا 2.9 مليون جنيه، و 662 جنيه على التوالي، بنسبة استحواذ 29.01%، 60.9% من التداولات.



