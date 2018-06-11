خبير تغذية يكشف الأخطاء التي تعيق انقاص الوزن في رمضان (فيديو)

أكد الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، أن شهر رمضان يعتبر فرصة ذهبية لكل من يحاولون إنقاص وزنهم ولكن مع الحرص على عدم الوقوع في بعض الأخطاء مثل عدم قيام الصائم بممارسة اي رياضة قبل الإفطار والنوم طوال الوقت وعدم ممارسة اي أنشطة بعد الإفطار، لافتا إلى أن سياسة الاعتدال في تناول الوجبات كافية بمفردها للمساعدة في إنقاص من 3 إلى 5 كيلو جرامات من دهون الجسم.





وأضاف صبري، في لقاء مع برنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الاثنين، أنه ليس هناك شروط لممارسة الرياضة سواء قبل الإفطار أو بعده ولكن هناك وقت ذهبي لممارستها وهو قبل الإفطار بساعة أو اثنين، حيث أن معدل حرق الدهون يكون أكثر من الوقت الطبيعي بثلاثة أضعاف، مشيرا إلى أن ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة أو المشي بخطوات معتدلة يساعد على حرق حوالي 500 سعر حراري.



