قوات الاحتلال تعتقل أعضاء فرقة فنية فلسطينية بتهمة التحريض

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، أعضاء فرقة فنية فلسطينية في مدينة الخليل، بتهمة التحريض وإصدار تسجيلات وأغاني تحث على المقاومة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال ستة شبان بتهمة "التحريض" من خلال إنتاج الأغاني والفيديوهات التحريضية، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وذكرت مصادر محلية، أن جيش الاحتلال اعتقل ستة من أعضاء فرقة "الأنوار" الفنية وعرف منهم المنشد نبيل الحروب، والمصور الصحفي بلال الطويل، وبراءة التلاحمة، وبشار زاهدة وتم اقتحام منازلهم في الخليل، وتفتيشها ومصادرة بعض اجهزة الحواسيب والكاميرات.



ويأتي اعتقال أعضاء الفرقة بعد عدة شهور من اعتقال عضوين آخرين، وهما أحمد المصري وموسى الحروب من أعضاء الفرقة، والتي يتهمها الاحتلال بموالاة حركة حماس.





