ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جامعة الفيوم تواصل إعلان إحصائيات الامتحانات

الإثنين 11/يونيو/2018 - 11:42 ص
جامعة الفيوم تواصل إعلان إحصائيات الامتحانات
الدكتور خالد إسماعيل حمزة - أرشيفية
طباعة
 
أكد الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم، انتظام وانضباط أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/2018 بجميع الكليات.

وأضاف أنه لم تسجل أي معوقات في اللجان وأنه تم اتخاذ كافة الترتيبات والتدابير اللازمة لتأمين أعمال الامتحانات والاطمئنان على توفير سبل الراحة للطلاب أثناء آداء الامتحان.

وأعلن الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن احصائيات الامتحانات منذ بدايتها وحتى يوم السبت الموافق 9/6/2018 كالتالي :-

إجمالي عدد اللجان الخاصة 55 لجنة منهم 24 لجنة خاصة بالكليات و 13 لجنة خاصة بالمستشفى الجامعي و 18 لجنة خاصة بالسجن، كما بلغ إجمالي عدد حالات الغش 67 حالة حتى الآن.

المزيد عن: خالد إسماعيل جامعة الفيوم إعلان إحصائيات الامتحانات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 12:10:16 PM