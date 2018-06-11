جامعة الفيوم تواصل إعلان إحصائيات الامتحانات

أكد الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم، انتظام وانضباط أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2017/2018 بجميع الكليات.





وأضاف أنه لم تسجل أي معوقات في اللجان وأنه تم اتخاذ كافة الترتيبات والتدابير اللازمة لتأمين أعمال الامتحانات والاطمئنان على توفير سبل الراحة للطلاب أثناء آداء الامتحان.





وأعلن الأستاذ الدكتور محمد عبد الوهاب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن احصائيات الامتحانات منذ بدايتها وحتى يوم السبت الموافق 9/6/2018 كالتالي :-





إجمالي عدد اللجان الخاصة 55 لجنة منهم 24 لجنة خاصة بالكليات و 13 لجنة خاصة بالمستشفى الجامعي و 18 لجنة خاصة بالسجن، كما بلغ إجمالي عدد حالات الغش 67 حالة حتى الآن.



