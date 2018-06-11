"الشهابي": تغيير حقيقي في الموقف الإثيوبي تجاه سد النهضة (فيديو)

قال إبراهيم الشهابي، رئيس مركز الجيل للدراسات، إن مصر تمتلك حجم كبير من الخبرات في شتى المجالات والتي قد تحتاجها إثيوبيا وهو ما تم بحثه خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا، متابعا أن هناك تقدما في تعاطي الجانب الإثيوبي مع ملف سد النهضة وذلك نتاج ثبات موقف المفاوض المصري والسعي المصري الدائم؛ لتحقيق المصالح المشترك.





وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح أون" على فضائية "أون لايف"، اليوم الإثنين، أن هناك تغييرا حقيقيا يحدث في إثيوبيا يظهر في بعض المرونة الخاصة بأزمة سد النهضة بعد مرحلة مضت من المماطلة، مشيرا إلى أن المسئولين في إثيوبيا أدركوا ضرورة الإدارة المشتركة للثروة المائية بين دول حوض النيل لتحقيق المنفعة للجميع وإحداث تنمية في كل البلدان بما يحقق التقارب بين الشعوب الإفريقية.



