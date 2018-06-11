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سيؤول: محادثات ترامب وكيم سوف تكون مجرد بداية لـ"عملية طويلة"

الإثنين 11/يونيو/2018 - 11:41 ص
سيؤول: محادثات ترامب وكيم سوف تكون مجرد بداية لـعملية طويلة
الرئيس الكوري الجنوبي
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وكالات
 

قال الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، اليوم الإثنين، إن "القمة الوشيكة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سوف تكون مجرد بداية لعملية طويلة".

 

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن مون قوله خلال اجتماع أسبوعي مع كبار مساعديه: "لا يمكن حل العلاقة العدائية عميقة الجذور والقضية النووية الكورية الشمالية بخطوة واحدة خلال اجتماع بين الزعيمين".

 

وأضاف "حتى بعد فتح الزعيمين للحوار، سوف نحتاج إلى عملية طويلة قد تستغرق عاماً أو عامين أو حتى أكثر لحل القضايا"، غير أنه أعرب عن تفاؤله قائلاً "لدي توقعات وآمال بأن تكون قمة الغد ناجحة".

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