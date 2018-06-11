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بيكيه يرعب جماهير إسبانيا قبل المونديال

الإثنين 11/يونيو/2018 - 11:36 ص
بيكيه يرعب جماهير إسبانيا قبل المونديال
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الفجر الرياضي
 

آثار الدولي الإسباني، جيرارد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، الذعر للجماهير الإسبانية قبل إنطلاقة كأس العالم يوم الخميس المقبل في روسيا.


ذكرت صحيفة الماركا الإسبانية، أن بيكيه تعرض للإصابة خلال تدريبات المنتخب الإسباني اليوم، ليخرج متأثراً بالإصابة مع الفريق الطبي.


واشارت الصحيفة إلي أن بيكيه، اشتكي من إصابة على مستوي الركبة، مما دفع الجهاز الفني لإراحته من فقرة الستديد على المرمي في نهاية التدريبات.


ومن المنتظر أن يعلن الفريق الطبي للمنتخب الإسباني حجم إصابة بيكيه، ومدي خطورة الإصابة في الساعات القادمة.


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