تدريب عسكري لسلاحي الجو الإسرائيلي واليوناني في أثينا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه أجرى تدريبًا مشتركًا مع نظيره اليوناني الأسبوع الماضي في أثينا.



وأوضح الجيش الاسرائيلي في بيان له، أن التدريب شمل طيرانا للمدى البعيد بمشاركة عشرات الطائرات، بالإضافة إلى التدرب على التزويد الجوي بالوقود والتنسيق المشترك بين الطواقم الجوية.



وأشار إلى مشاركة 40 طائرة حربية إسرائيلية من عشرة أسراب، وطائرات تزويد للوقود وطائرات نقل، ومعها عشرات الطواقم الجوية.



ووفق البيان فقد تم التخطيط للتدريب كجزء من برنامج التدريبات لعام 2018 وأُعدّ لتحسين قدرات القوات وجهوزيّتها.







