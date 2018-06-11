أبرزها "هبوط اضطراري لطائرة إثيوبية بمطار القاهرة".. 4 أشياء حدثت وأنت نائم





شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ وفاة أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، فضلًا عن 17 غارة للتحالف على محافظة الحديدة باليمن.

وفاة أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية

توفي الدكتور جعفر عبد السلام، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة ودفن الجثمان عقب ذلك بمقابر الأسرة بطريق السويس.

ونعى أمين عام البرلمان الإسلامي الأوروبي محمد البشاري الراحل، مشيرًا إلى دوره في خدمة الإسلام.

هبوط اضطراري لطائرة إثيوبية بمطار القاهرة

بينما شهد مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الإثنين، هبوطًا اضطراريًا لطائرة تابعة للخطوط الإثيوبية، بسبب تعرض أحد المضيفات الجوية على الطائرة لهبوط حاد في الدورة الدموية، مما استدعى نقلها إلى المستشفى.

وصرح مصدر بالمطار، تلقى برج المراقبة بالمطار إشارة من قائد رحلة الطائرة الإثيوبية رقم 7150، القادمة من السويد وفي طريقها لإثيوبيا، يطلب إحضار طبيب حجر صحي وسيارة إسعاف بعد تعرض المضيفة الجوية (م.س)، لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعلى الفور تم السماح له بالهبوط.

وانطلقت سيارة إسعاف تحت إشراف محمود غنيم مشرف الإسعاف وفريق من الحجر الصحى، وأمر الدكتور إبراهيم حسن مدير إسعاف القاهرة بعمل الإسعافات اللازمة للمضيفة، وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار بنقلها إلى إحدى المستشفيات القريبة من المطار.

حريق كنيسة أبو مقار بشبرا الخيمة

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية في السيطرة على الحريق الذي اندلع فجر اليوم في كنيسة الأنبا مقار بشبرا الخيمة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح، وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار رجال المعمل الجنائي لفحصه ومعرفة أسباب نشوبه وحصر الخسائر والتلفيات.

وتلقى مدير أمن القليوبية إخطارا باندلاع حريق بكنيسة الأنبا مقار بمنطقة ابن الحكم بشبرا الخيمة، وتم على الفور الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وإسعاف إلى مكان الحريق.

وأكدت التحريات الأولية أن الحريق شب في أحد المحولات الكهربائية المجاورة للكنيسة ثم امتد إلى أحد السقالات الخشبية المحيطة بالكنيسة الجاري إنشاؤها بالمنطقة ثم امتد باقي المبنى، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون وقوع أي خسائر بشرية.

17 غارة للتحالف على محافظة الحديدة باليمن

وعلى الصعيد العربي، جدد طيران التحالف، غاراته على محافظة الحديدة غربي اليمن.

وأفاد مصدر محلي في محافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" "بأن طيران التحالف شن فجر الاثنين، 17 غارة استهدفت ثماني منها تجمعات ومواقع لمسلحي جماعة أنصار الله في منطقة العرج في مديرية باجل شمال محافظة الحديدة".

وأشار إلى أن طيران التحالف قصف بـ 6 غارات مواقع في مديريتي بيت الفقية والدريهمى جنوب الحديدة"، مضيفاً "أن غارتين لطيران التحالف استهدفتا تعزيزات لمسلحي أنصار الله في مديرية المنصورية، كما شن طيران التحالف غارة على منطقة الجبانة في مديرية الحالي ثالث أكبر مديريات مدينة الحديدة".

ومع تصاعد المعارك بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ومسلحي جماعة أنصار الله، بدأت عشرات الأسر بالنزوح من مديرية التحيتا إلى مديريتي حيس وبيت الفقية جنوب الحديدة، حيث بات المستشفى الريفي في مركز مديرية بيت الفقية يكتظ بالأسر النازحة من منطقة الجاح في ذات المديرية، ومن منطقتي وادي المدمن والبقيع في مديرية التحيتا.