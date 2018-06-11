محافظ سوهاج يؤكد على أهمية عقد جلسات حوارية مجتمعية في إطار الإعداد للمشروعات الممولة من قرض البنك الدولي

أكد الدكتور ايمن عبد المنعم محافظ سوهاج علي أهمية عقد جلسات حوارية مجتمعية ميدانية عامة بمشاركة المواطنين وأبناء كل مركز وقرية في إطار الإعداد للمشروعات الممولة من قرض البنك الدولي للمحافظة للعام 20182019، للوقوف علي تحديد اولويات المشروعات، مشيرا إلي ضرورة مشاركة كافة فئات المجتمع في هذه الجلسات من ممثلي الوحدات المحلية القروية وجمعيات تنمية المجتمع، وممثلي الشباب والمرأة، وعمد ومشايخ القري، ومديري الإدارات الخدمية، لتحديدالأولويات والمساهمة في التطوير والتنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة.





وقد تم عقد جلسة تشاورية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا لتحديد احتياجات القري بالمركز، وذلك بالتنسيق والتشاور مع اعضاء مجلس النواب عن دائرة البلينا.



وقد شارك في الجلسة عامر محمد عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، ورؤساء الوحدات المحلية القروية وعمد ومشايخ القري ومديري الإدارات الخدمية، ومدير التخطيط والمتابعة بالوحدة وأعضاء المنتدى الاقتصادى بمركز البلينا، حيث تم عقد الجلسات الحوارية، مع أهالي القري لعرض احتياتهم من المشروعات، وقد لاقت الجلسة ترحاب شديد من المواطنين.





وأضاف المحافظ انه تم تحديد 5 مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع العام علي أهالي ومواطني مركز ومدينة البلينا وهي " إنشاء نفق للسيارات بمدينة البلينا، واستكمال مشروع الصرف الصحى بقرية الغابات، واستكمال رصف طريق الكسرة عرابة ابيدوس، ورصف طريق صليبة برديس حتى الحرجة بالقرعان، وتطوير المركز التكنولوجى بديوان الوحدة "،وجاري دراسة هذه المشروعات وعمل دراسة الجدوي اللازمة ووضع الأولويات حتي يمكن تنفيذها بخطة 2019-2018.



