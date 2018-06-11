ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شاهد... سنجاب يتناول الأفوكادو

الإثنين 11/يونيو/2018 - 11:31 ص
شاهد... سنجاب يتناول الأفوكادو
سنجاب يتناول الأفوكادو
طباعة
 
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للحظة تناول سنجاب لثمرة أفوكادو كاملة بين الزهور.

وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، اعتلى السنجاب إحدى الشرفات المرتفعة بمدينة نيويورك وأخذ يتناول ثمرة الأفوكادو بنهم، مستمتعا بالمنظر الذي أمامه وكذلك بالورود التي حوله

المزيد عن: منوعات فيديوهات منوعه سنجاب رواد مواقع التواصل افوكادو
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 12:10:16 PM