شاهد... سنجاب يتناول الأفوكادو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف للحظة تناول سنجاب لثمرة أفوكادو كاملة بين الزهور.وفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، اعتلى السنجاب إحدى الشرفات المرتفعة بمدينة نيويورك وأخذ يتناول ثمرة الأفوكادو بنهم، مستمتعا بالمنظر الذي أمامه وكذلك بالورود التي حوله