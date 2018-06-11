الطائف.. السيطرة على حريق بمول تجاري و3 إصابات نتيجة الاختناق

تَسَبّب حريق نشب داخل أحد المولات بالطائف، صباح اليوم، في وقوع ثلاث إصابات، عبارة عن اختناق جراء دخان الحريق، والذي تم التعامل معه من قِبَل فِرَق إطفاء الدفاع، كما تم علاج حالة من قِبَل مسعفي الهلال الأحمر بالموقع، ونقل حالتين للمستشفى.





وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة مكة المكرمة، قد تَلَقّت، صباح اليوم، بلاغاً من العمليات الموحدة بالمنطقة، عن وجود حالة حريق بأحد المولات التجارية بمحافظة الطائف. وفق صحيفة "سبق"





وأوضح المتحدث الرسمي باسم الهلال الأحمر في الطائف شادي بن عابد الثبيتي، أنه على الفور تم توجيه عدد ٦ فِرَق إسعافية للموقع بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري لموقع الحدث الكائن في طريق وج بحي حوايا، وتم تمركز الفِرَق الإسعافية بالموقع لحين سيطرة فِرَق الدفاع المدني على الحريق.





وأضاف أنه نتج عن هذه الحالة ثلاث حالات إسعافية مستقرة، تم نقل حالتين لمستشفى الملك فيصل الطبي؛ فيما تم علاج حالة بالموقع دون الحاجة لنقلها بعد تقديم الخدمة الإسعافية لها.





من جانبها أكدت "صحة الطائف" أن فرقاً تابعة لها، باشرت حادثة الحريق في المول إلى جانب الجهات المختصة، وأن الوضع كان تحت السيطرة، ولا يوجد ما يدعو للقلق.





وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، العقيد ناصر بن سلطان الشريف: إن العمليات الأمنية الموحدة تَلَقّت، صباح اليوم، بلاغاً عن حادث حريق في صالة ألعاب في الدور الثالث بمركز تجاري بشارع وادي وج في حي حوايا بالطائف، وتم انتقال الفِرَق اللازمة للموقع والسيطرة على الحريق من قِبَل الدفاع المدني قبل انتشاره.







