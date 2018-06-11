طقس الإثنين.. نشاط للرياح السطحية على 6 مناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة) وسماء غائمة جزئياً على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).





وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 - 38 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.







