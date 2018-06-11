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برشلونة يوافق على بيع ديمبيلي لليفربول

الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:19 ص
برشلونة يوافق على بيع ديمبيلي لليفربول
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الفجر الرياضي
 

اتجه نادي ليفربول الإنجليزي، نحو التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي مهاجم فريق برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


ذكرت صحيفة الديلي ستار الإنجليزي، أن ليفربول توجه نحو التعاقد مع عثمان ديمبيلي بعد فشل إدارة النادي في التعاقد مع الفرنسي نبيل فقير لاعب وسط فريق ليون.


واشارت الصحيفة إلي أن برشلونة، مستعد لبيع عثمان ديمبيلي ولكن بشرط الخروج على سبيل الإعارة لمدة موسمين فقط، ثم بعد ذلك العودة للفريق.


وأكدت الصحيفة على أن ديمبيلي لم ينال ثقة الجماهير في الموسم الماضي، بسبب عدم ظهوره بالشكل المطلوب وتعرضه للإصابات، وخسارته للكثير من المباريات.

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