للعروس.. تجنبي هذه الأخطاء عند العناية بأظافرك

طلاء الأظافر يضيف رونقا وجاذبية لليدي، لذلك تحرص الفتيات علي استخدامه في المناسبات العامة، لاسيما ليلة الزفاف التي تتحول أنظار الجميع إليها فيها، ولذا نقدم لكي اليوم مجموعة من الأخطاء قبل ليلة الزفاف لتتجنبيها، وتلك الأخطاء.



عدم تحضير الأظافر قبل وضع الطلاء



ابدئي بإزالة الجلد الجاف من حول الأظافر ثم استخدمي المبرد الناعم للتخلص من اللمعة على سطح الظفر ثم نظفي المنطقة بالكحول. هذا سيساعد على تثبيت الطلاء وعدم تقشيره لأطول فترة ممكنة.



عدم ترك الوقت الكافي لتجفيف الطلاء



يحتاج طلاء الأظافر لساعتين ليجف تمامًا ولكن تساعد بعض المستحضرات على إسراع فترة التجفيف حتى تستغرق ٢٠ دقيقة فقط. تجنبي الأماكن الرطبة أثناء تجفيف أظافرك إذ أن الرطوبة تبطئ عملية التجفيف.



وضع طبقات كثيفة من الطلاء



ضعي طبقة خفيفة من طلاء الأظافر واتركيه ليجف قليلًا قبل وضع طبقة ثانية للحصول على لون موحد. تؤدي الطبقات الكثيفة إلى تشكيل فقعات وشكل مجعد.



استخدام الطلاء القديم



بعد فترة، تصبح تركيبة طلاء الأظافر كثيفة أو تنفصل مكوناتها عن بعضها البعض مما يؤدي إلى لون غير متساو.



عدم استعمال طلاء الأساس



يجب استعمال طلاء الأساس الشفاف قبل وضع الطلاء الملون لحماية الظفر من الصبغ والاصفرار ويساعد على إبقاء اللون لأطول فترة ممكنة





