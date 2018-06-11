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أسعار الذهب اليوم الإثنين 11 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الفيوم

الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:18 ص
أسعار الذهب اليوم الإثنين 11 ـ 6 ـ 2018 بمحافظة الفيوم
ذهب
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ريهام على
 
سجل الذهب اليوم الأثنين بمحافظة الفيوم، عيار 21 مبلغ 643 جنيهًا للجرام، وعيار 18 مبلغ 551 جنيهًا، وعيار 24 مبلغ 734 جنيهًا، الجنية الذهب مبلغ 5144 جنيهًا، سعر الأوقية 23682 جنيهًا.

كما نعرض متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة، والتي تتراوح بين 20 إلى 65 جنيهًا، وسيتم تحديث الأسعار في أسواق الصاغة أو تغيرات أسعار المعدن الأصفر في مصر أو فى حالة حدوث أي تغير في أسعار الذهب العالمية بصورة فورية.
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