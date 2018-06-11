إنهاء أزمة مياه الشرب بقرية أبودياب في دشنا خلال 6 أشهر (صور)

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا الأعمال الإنشائية التي تجري بمحطة مياه الشرب لقرية ابو دياب بمركز دشنا.



وأوضح الهجان أن المحطة تقام على مساحة 1050 م2 بطاقة انتاجية ستصل الي 50 لتر ثانية من خلال وحدتين كل منها بطاقة 25 لتر ثانية وبتكلفة اجمالية تصل الي 12 مليون جنيه مشيرًا إلى أن المحطة سوف تغذي قريتىّ ابو دياب غرب وابو دياب شرق.





وأضاف محافظ قنا انه سوف يتم الإنتهاء من تنفيذ المحطة خلال 6 أشهر، واكد الهجان على سعى المحافظة إلى إنشاء محطات مياه شرب جديدة ورفع كفاءة وقدرة المحطات القائمة حاليًا لتلبية احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية.