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350 طلب متقدم لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالقليوبية

الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:15 ص
350 طلب متقدم لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة بالقليوبية
صورة أرشيفية
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محمد نبيل
 
قال اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إن عدد الطلبات التي تم تقديمها حتي اليوم بمقر الديوان العام للمحافظة، من واضعي اليد لتقنين أوضاع اراضي املاك الدولة بلغ 350 طلب وذلك في اطار حرص المواطنين قبل الموعد المحدد وهو يوم الخميس الموافق 14 يونيو 2018 الساعة الثامنة مساء، مؤكدا بأن هناك غرفة عمليات قائمة بمقر الديوان العام لمتابعة الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة باسرع وقت ممكن،مشددا على جميع العاملين على تلقى الطلبات بتيسير الإجراءات على المواطنين خلال تقديم كافة المستندات المطلوبة>

وأكد المحافظ بأنه على واضعي اليد الإسراع في تقديم طلبات تقنين أوضاع اراضي املاك الدوله حيث أن آخر موعد لتلقى طلبات تقنين أوضاع المتعدى على أراضى أملاك وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنه 2017 هو 14 يونيو الجاري بمقر الديوان العام للمحافظة، مؤكدا أنه عقب إنتهاء المدة المحددة سيتم شن حملة مكبرة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة على التعديات على أراضى أملاك الدولة والتى لم يتقدم واضعى اليد عليها بطلبات التقنين حتى التاريخ المشار إليه، وذلك حرصا على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى القليوبية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية.



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