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لقاء منفرد بين ترامب وكيم قبيل القمة الرسمية

الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:13 ص
لقاء منفرد بين ترامب وكيم قبيل القمة الرسمية
ترامب وكيم
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وكالات
 

أكدت الإدارة الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيعقدان لقاء منفصلا قبيل انطلاق قمتهما المقررة غدا الثلاثاء.

 

وقال الناطق الصحفي لمجلس الأمن القومي الأمريكي روبيرت بليدينو للصحفيين في سنغافورة اليوم: "نتوقع أن يعقد لقاء وجها لوجه في البداية".

 

وعبر ترامب عن ثقته بأن القمة ستكون ناجحة، وقال خلال اجتماعه برئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج صباح اليوم: "سيكون لدينا غدا لقاء ممتع جدا، وأنا على ثقة بأنه سيجري بشكل جيد جدا".

 

وأفاد البيت الأبيض بأن اللقاء بين ترامب وكيم سيبدأ في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي (الواحدة فجرا بتوقيت غرينتش) في فندق "كابيلا" داخل جزيرة سنتوسا في سنغافورة.

 

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