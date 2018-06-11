ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أسعار الكنافة والقطايف اليوم الإثنين 11-6-2018 بمحافظة قنا

الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:14 ص
أسعار الكنافة والقطايف اليوم الإثنين 11-6-2018 بمحافظة قنا
كنافة
طباعة
بسام عبدالحميد
 
رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة قنا اليوم الاثنين، التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء استقرارا ورقود في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبى من المواطنين على الشراء خاصتنا بسبب ارتفاع سعر الياميش.

حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيها، والكنافة الالية 15 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنية والجلاش 18 جنيها للكيلو، والقطايف 10 جنيهات للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنيها للكيلو.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 10:51:02 AM