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برلمانية: تقدمت بمشروع قانون لاستبدال حبس الغارمات بالخدمة في المنفعة العامة

الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:13 ص
برلمانية: تقدمت بمشروع قانون لاستبدال حبس الغارمات بالخدمة في المنفعة العامة
مجلس النواب
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هدى عبدالرازق
 
قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بمشروع قانون لوضع حل لمشكلة الغارمات من خلال استبدال حبس الغارمات بالخدمة في المنفعة العامة خارج السجن.

وأشارت خلال حوارها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنه يتم التعامل مع الغارمة على أنها خائنة للأمانة، موضحة أن الغارم ليس مجرمًا، ولكن وقع على أكثر من وصل أمانة بقيمة قد تكون أكبر من قيمة دينه.
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