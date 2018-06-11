حكم حرق أوراق المصحف القديمة
الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:12 ص
أوضحت دار الإفتاء علي لسان الدكتور علي جمعة المفتي السابق، حكم حرق أوراق المصاحف القديمة، وذلك ردا علي سؤال ورد إليها، علي النحو التالي.
الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق لحرمته، فإذا صار خَلِقًا غير صالح للقراءة فيه، فإنه يجوز حرقه صيانةً له عند جمهور العلماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق لحرمته، فإذا صار خَلِقًا غير صالح للقراءة فيه، فإنه يجوز حرقه صيانةً له عند جمهور العلماء.
والله سبحانه وتعالى أعلم
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