حكم حرق أوراق المصحف القديمة

أوضحت دار الإفتاء علي لسان الدكتور علي جمعة المفتي السابق، حكم حرق أوراق المصاحف القديمة، وذلك ردا علي سؤال ورد إليها، علي النحو التالي.



الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق لحرمته، فإذا صار خَلِقًا غير صالح للقراءة فيه، فإنه يجوز حرقه صيانةً له عند جمهور العلماء.



والله سبحانه وتعالى أعلم





