ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حكم حرق أوراق المصحف القديمة

الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:12 ص
حكم حرق أوراق المصحف القديمة
حكم حرق أوراق المصحف القديمة
طباعة
 
أوضحت دار الإفتاء علي لسان الدكتور علي جمعة المفتي السابق، حكم حرق أوراق المصاحف القديمة، وذلك ردا علي سؤال ورد إليها، علي النحو التالي.

الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لا يحرق لحرمته، فإذا صار خَلِقًا غير صالح للقراءة فيه، فإنه يجوز حرقه صيانةً له عند جمهور العلماء.

والله سبحانه وتعالى أعلم


المزيد عن: علي جمعة دار الافتاء حرق اوراق المصحف القديمة احكام فقهيه
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
كوريا الجنوبية - أساسي
-
x
15:00
-
السنغال - أساسي
بلجيكا - أساسي
-
x
20:45
-
كوستاريكا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/11/2018 10:51:02 AM