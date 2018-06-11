سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الإثنين 11-6-2018 في قنا
الإثنين 11/يونيو/2018 - 10:12 ص
بسام عبدالحميد
شهدت أسعار صرف العملات العربية استقرارها خلال تعاملات اليوم الإثنين في بنوك محافظة قنا، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.69 جنيهات للشراء، و4.71 جنيهات للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيها للشراء، و58.64 جنيها للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيهات للشراء، و4.81 جنيهات للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.
وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيها للشراء، و58.64 جنيها للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيهات للشراء، و4.81 جنيهات للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.