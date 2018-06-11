أسعار الحديد اليوم الإثنين 11-6-2018 في محافظة قنا

تابعت أسعار الحديد في أسواق محافظة قنا، اليوم الاثنين، استقرارها ليسجل متوسط سعر طن حديد عز 12 ألفا و250 جنيهًا.



وعن الأسعار سجل متوسط سعر طن حديد التسليح عز 12 ألفا و250 جنيهًا، والمستورد 12 ألف جنيه والاستثماري 11 ألفا و900 جنيه، وأسمنت أسيوط المقاوم 900 جنيهًا، والصعيدي 880 جنيهًا، والبورتلاندي 870 جنيهًا، والتعمير 820 جنيهًا للطن وأسيك المنيا 850 جنيهًا.

