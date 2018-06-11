عادة يفعلها ترامب تزعج موظفي البيت الأبيض

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية عن عادة يتميز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتزعج موظفي البيت الأبيض.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب يمزق الوثائق الرسمية إلى أجزاء صغيرة، وبعد ذلك يقوم موظفو البيت الأبيض بإلصقها بشريط لاصق شفاف "سكوتش".

وقال أحد الموظفين للصحيفة، إن ترامب عادة ما يمزق وثائق مهمة يجب قانونيا حفظها في الأرشيف الوطني، وبالتالي يتوجب على الموظفين إعادة لصقها لحفظها في الأرشيف لكي لا يتم اتهامهم بمخالفة الأعراف القانونية بحفظ الأوراق في الأرشيف.

وقال أحد العاملين في الإدارة الرئاسية: "أحيانا تمزق الأوراق في الوسط، لكن في بعض الأحيان كانت تمزقت بشكل دقيق لدرجة أنها تبدو وكأنها قطع حلوى صغيرة".

وأشار الموظفون إلى أن لا أحد منهم بمقدوره إقناع ترامب بالتخلي عن هذه العادة، في حين كانت جميع الوثائق في عهد الرئيس السابق باراك أوباما كاملة ومرتبة وتحفظ في الأرشيف الوطني.