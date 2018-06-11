التاريخ الغامض لزوجة زعيم كوريا الشمالية (صور)

لا تزال هالة من الغموض تحيط بزوجة زعيم كوريا الشمالية، ري سول جو، إذ لا يعرف الكثير عن تاريخها، كما أنها نادرة الظهور على الرغم من ظهورها مع زوجها كيم يونغ أون بشكل واضح في الآونة الأخيرة في زيارتين لكيم إلى الصين وقمته مع كوريا الجنوبية.

فمن هي ري سول جو؟

في الواقع لا يعرف شيء عن سنها أو حياتها قبل الزواج، وعائلتها، أو من هم والداها، حتى اسمها يبقى لغزًا.

إذ تفيد بعض الأنباء بأن "ري" ما هو إلا اسم مستعار للإبقاء على حياتها قبل الزواج سرا.

التقطت أولى الصور لها حين ظهرت للملأ وبصحبة كيم عام 2012 وذلك خلال حفل موسيقي. وأكدت كوريا الشمالية لاحقًا أنها زوجة الزعيم كيم، لكنها لم تذكر أي شيء إضافي عنها.

وبعدها ظهرت عدة مرات مع زعيم كوريا الشمالية في الفترة من 2012 إلى 2014 قبل أن تختفي لفترة طويلة عن الرأي العام، إلى وقت قريب، حيث صار ظهورها أكثر وضوحًا.

تاريخ غامض

عقب ظهورها لأول مرة، كشفت وسائل الإعلام في كوريا الجنوبية، أنها مغنية ومشجعة سابقة، وأعطي تاريخ تقريبي لميلادها ما بين عامي 1985 و1989.

وقيل إنها ظهرت في صور تعود لعام 2005 في زيارة لكوريا الجنوبية، خلال بطولة آسيا لألعاب القوى، كجزء من فريق التشجيع الكوري الشمالي.

كما ورد أيضا أنها كانت مغنية مع أوركسترا Unhasu التي ربما تكون قد قدمت أداءً لكيم ووالده كيم يونغ إيل، خلال حفلة رأس السنة الجديدة في عام 2010.

وقالت صحيفة تشوسون ايلبو كبرى الصحف في كوريا الجنوبية، في ذلك الوقت، إن هناك احتمالا أن يكون كيم اختار زوجته بعد رؤيتها في قاعات الحفلات الموسيقية.

وكانت هناك مغنية كورية شمالية باسم ري سول جو، حسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، لكن لم يتأكد قط ما إذا كانت هي وزوجة كيم نفس الشخص.

ما تقوله السلطات

في المقابل، أعلنت السلطات الأمنية في كوريا الشمالية، أن ري سول جو زوجة الزعيم، مغنية فعلًا، لكنها أفادت بأن اسمها تغير بعد الزواج، وأن الاسم الحقيقي لها هو هيون سونغ ويل.

وقد ذكرت مصادر محلية أن زواج كيم كان على عجل في عام 2009 كجزء من خطة تعاقب وضعها كيم يونغ إيل الأب، بعد إصابته بجلطة دماغية.

أطفال كيم

يعتقد بأن زوجة زعيم كوريا الشمالية، أنجبت طفلها الأول في العام الأول عقب الزواج، ومن ثم أنجبت ثانية في عام 2013 واختفت بعدها عن الجمهور حتى 2016 حيث أنجبت طفلها الثالث، نقلًا عن موقع قناة العربية نت.