اليمن: مقتل 250 حوثيًا في الحديدة

واصلت قوات الجيش الوطني في اليمن، مسنودة ‏بمقاتلات التحالف العربي تقدمها الميداني نحو مركز ‏محافظة الحديدة.‏

ونقل الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية، عن ‏مصادر ميدانية، قولها إن قوات الجيش الوطني شنت ‏هجمات عنيفة على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية ‏المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي، وأضافت أن المعارك تركزت في منطقة ‏قضبة، الواقعة على بعد 5 كيلومترات جنوب مطار ‏الحديدة.

وأشار مصدر عسكري يمني، إلى تحقيق قوات الجيش ‏تقدماً ميدانياً في منطقة الحسينية وتجاوزها منطقة ‏الجاح ومفرق الحسينية، وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى ‏في صفوف الميليشيا الحوثية وأسر آخرين.‏

وبالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي وطائرات ‏الأباتشي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات ‏وتعزيزات للميليشيا الحوثية في عدة مناطق جنوبي ‏المحافظة.، وذكرت المصادر أن غارات ‏استهدفت تجمعات للميليشيا في مزرعة براصع وفي ‏الطريق الرابط بين منطقتي زبيد والتحيتا وكبدتها أكثر ‏من80 قتيل وعشرات الجرحى.‏

وفي سياق متصل، أعلن الجيش اليمني، مصرع أكثر من ‏‏250عنصراً من الميليشيا الحوثية في المعارك الدائرة ‏منذ أسبوع جنوب مدينة الحديدة بينهم أكثر من ‏‏20 قيادي ميداني.‏

وقال مصدر عسكري، في تصريح نقله موقع "26 ‏سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن "قوات الجيش ‏أسرت خلال تلك المعارك ما لا يقل عن 143 من ‏عناصر الميليشيا الحوثية، ونشر الجيش قائمة بأسماء 17 قيادياً ميدانياً بارزاً لقوا ‏مصرعهم بنيران الجيش الوطني والتحالف العربي ‏خلال هذا الأسبوع".‏

ومن أبرز من تضمنتهم القائمة رئيس هيئة الأركان التابعة ‏للميليشيا اللواء الركن محمد ‏عبدالكريم الغماري المعين، وأحد ‏ضباط الحرس الجمهوري سابقاً والمعين من قبل ‏الميليشيا مديراً لمديرية ريدة بمحافظة عمران، الزعيم القبلي سلطان عويدين الغولي، إضافة ‏إلى قيادات ميدانية أخرى.‏