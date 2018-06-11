اليمن: مقتل 250 حوثيًا في الحديدة
واصلت قوات الجيش
الوطني في اليمن، مسنودة بمقاتلات التحالف العربي تقدمها الميداني نحو مركز محافظة
الحديدة.
ونقل الموقع الإلكتروني
لوزارة الدفاع اليمنية، عن مصادر ميدانية، قولها إن قوات الجيش الوطني شنت هجمات
عنيفة على مواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران في مديرية الدريهمي،
وأضافت أن المعارك تركزت في منطقة قضبة، الواقعة على بعد 5 كيلومترات جنوب مطار الحديدة.
وأشار مصدر عسكري
يمني، إلى تحقيق قوات الجيش تقدماً ميدانياً في منطقة الحسينية وتجاوزها منطقة الجاح
ومفرق الحسينية، وأسفرت المعارك عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية
وأسر آخرين.
وبالتزامن شنت
مقاتلات التحالف العربي وطائرات الأباتشي غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات
وتعزيزات للميليشيا الحوثية في عدة مناطق جنوبي المحافظة.، وذكرت المصادر أن غارات
استهدفت تجمعات للميليشيا في مزرعة براصع وفي الطريق الرابط بين منطقتي زبيد والتحيتا
وكبدتها أكثر من80 قتيل وعشرات الجرحى.
وفي سياق متصل،
أعلن الجيش اليمني، مصرع أكثر من 250عنصراً من الميليشيا الحوثية في المعارك الدائرة
منذ أسبوع جنوب مدينة الحديدة بينهم أكثر من 20 قيادي ميداني.
وقال مصدر عسكري،
في تصريح نقله موقع "26 سبتمبر" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، إن
"قوات الجيش أسرت خلال تلك المعارك ما لا يقل عن 143 من عناصر الميليشيا الحوثية،
ونشر الجيش قائمة بأسماء 17 قيادياً ميدانياً بارزاً لقوا مصرعهم بنيران الجيش الوطني
والتحالف العربي خلال هذا الأسبوع".
ومن أبرز من تضمنتهم
القائمة رئيس هيئة الأركان التابعة للميليشيا اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري
المعين، وأحد ضباط الحرس الجمهوري سابقاً والمعين من قبل الميليشيا مديراً لمديرية
ريدة بمحافظة عمران، الزعيم القبلي سلطان عويدين الغولي، إضافة إلى قيادات ميدانية
أخرى.